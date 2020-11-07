影／柯嗆淡海輕軌賠到不醒人事 侯：北捷前5年也虧損

捷運環狀線經營權之爭，雙北都喊話要交通部出面協調，台北市長柯文哲昨天在總質詢說，新北若把環狀線收回，就是10年把資本額全部賠光，「淡海輕軌賠到不醒人事」，新北市長侯友宜今受訪表示，「台北捷運前5年也虧損非常嚴重」，大眾運輸不是主要以營利為目的，是要讓市民搭到一條便宜、快速又便捷的安全交通運輸。

侯友宜今出席2020板信新北好市節，被問及柯文哲說新北光是淡海輕軌都賠的一蹋糊塗，認為是在打高空，侯友宜表示，台北捷運前5年也虧損非常嚴重，現在新北環狀線委託台北捷運公司經營也是虧損，認為大眾運輸不是主要以營利為目的，是要讓市民搭到一條便宜、快速又便捷的安全交通運輸，這才是最重要的。

柯文哲昨也對環狀線經營問題提出質疑，認為北捷都把人力撤回，新北要怎麼營運環狀線，還說北捷福利比較好，侯友宜說，新北捷運公司不斷在壯大組織，也不斷在經營上累積成效，相信在人力、物力上非常有經驗，包含淡海輕軌，營運人數成長了41%，新北絕對有能力來負起責任，侯友宜也再次重申「在新北境內的捷運，理當要新北自己負起責任，這才是對的態度」。

台北市依據大眾運輸法，認為新北市有環狀線的財產權，但也不等於有經營權，新北是否希望藉由交通部來協調？侯友宜表示，謝謝大家關心跟支持，新北一定會完全負起責任，不管是交通部或是雙北，大家都願意建構一個溝通平台。