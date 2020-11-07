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影／石門白沙灣梅花鹿困海邊 北海岸2個月第三次現蹤

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
石門白沙灣梅花鹿困海邊。記者游明煌／翻攝
石門白沙灣梅花鹿困海邊。記者游明煌／翻攝

新北市石門區白沙灣附近一處岸際，今天上午民眾發現1隻梅花鹿，在礁石及淺灘附近走來走去，模樣可愛，疑似受困。新北市動保處人員目前已到場處理，利用吹箭來抓梅花鹿，但因跑來跑去，不容易射中。這已是北海岸2個多月來第三次發現梅花鹿。

釣客說，第一次看到有梅花鹿跑到海邊，相當特別。北海岸2個多月來，今天已是第三次發現梅花鹿，讓民眾稱奇，是因野生還是有人飼養跑出來，還要再釐清。

新北市萬里區一處國小附近，3日晚間6點多，有民眾發現在田附近出現1大1小2隻梅花鹿，民眾形容十分可愛，活蹦亂跳，吹口哨還會停下來，耳朵狂擺動，是有人飼養還是野生的，遠看看不太出來，民眾拍下影像十分驚豔。有網友拍下梅花鹿影像貼在臉書社群「北海岸全民聯盟公社」，模樣可愛，引發網友討論。

另外，新北市石門區濱海公路旁一處排水箱涵，9月中發生一隻梅花鹿掉落受困無法自行脫困，距排水管出口約有25公尺，徐姓民眾意外聽見洞內有不尋常的聲音，徒步走近細看，赫然發現是一隻有長角的梅花鹿。他立即打電話通報動保處，經眾人同心協力下，終於讓牠能夠被及時救出涵洞，再野放原棲息地。

新北市動保處指出，梅花鹿是群體的動物，研判附近山區不排除有野生梅花鹿族群，也有可能來自陽明山山區，山區範圍很大，可能在山區來來去去，濱海公路地形蜿蜒背山面海，靠山的生態維護的很好，並無列管梅花鹿養殖場。

石門白沙灣梅花鹿困海邊。記者游明煌／翻攝
石門白沙灣梅花鹿困海邊。記者游明煌／翻攝

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