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疫情捐助減少！宗教團體送暖不中斷 120萬捐助弱勢
位於台中西區四面佛廣場安座至今十二年，每年藉11月9日為大梵天王四面佛聖誕日，發起公益布施善舉。四面佛廣場說，今年受疫情影，各界捐助大幅減少，廟方仍在今天舉行捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資給雙龍里、公益里、民龍里、和龍里以及安龍里、忠明里等低收入戶以及台中市街友、單親家庭、獨居老人等弱勢族群。
四面佛廣場表示，安座至今已十二年，每年都帶領志工團隊，一路走來持續稟持「取之社會、用之社會」及「揚善」理念，舉行逾百場公益活動，嘉惠地方弱勢團體及家庭不遺餘力，專款專用照顧弱勢，至今突破千萬善款，一切自籌經費、自籌財源。
廟方說明，每年藉由大梵天王四面佛的佛誕日，都會發起公益布施善舉，期喚起人性善的一面，集小愛化大愛，把來自於各地虔誠信眾的善心集結擴大愛的義舉， 盼能藉此帶動善良風氣。
廟方說，今年在這全球疫情仍嚴峻的考驗下，各界捐助大幅減少，但依然舉行公益布施捐助活動，讓送暖不中斷。雖然一路走來跌跌撞撞，仍抱著學習「感恩、付出」的態度，幸有廣大善心信眾無怨無悔的付出支持，畢竟關懷弱勢需要集結眾人力量才能持續不斷發酵。
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