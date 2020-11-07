快訊

白宮疫情再爆發 幕僚長梅杜斯確診新冠肺炎

未宣布勝選 拜登深夜談話感謝超過7400萬人支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情捐助減少！宗教團體送暖不中斷 120萬捐助弱勢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影
台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影

位於台中西區四面佛廣場安座至今十二年，每年藉11月9日為大梵天王四面佛聖誕日，發起公益布施善舉。四面佛廣場說，今年受疫情影，各界捐助大幅減少，廟方仍在今天舉行捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資給雙龍里、公益里、民龍里、和龍里以及安龍里、忠明里等低收入戶以及台中市街友、單親家庭、獨居老人等弱勢族群。

四面佛廣場表示，安座至今已十二年，每年都帶領志工團隊，一路走來持續稟持「取之社會、用之社會」及「揚善」理念，舉行逾百場公益活動，嘉惠地方弱勢團體及家庭不遺餘力，專款專用照顧弱勢，至今突破千萬善款，一切自籌經費、自籌財源。

廟方說明，每年藉由大梵天王四面佛的佛誕日，都會發起公益布施善舉，期喚起人性善的一面，集小愛化大愛，把來自於各地虔誠信眾的善心集結擴大愛的義舉， 盼能藉此帶動善良風氣。

廟方說，今年在這全球疫情仍嚴峻的考驗下，各界捐助大幅減少，但依然舉行公益布施捐助活動，讓送暖不中斷。雖然一路走來跌跌撞撞，仍抱著學習「感恩、付出」的態度，幸有廣大善心信眾無怨無悔的付出支持，畢竟關懷弱勢需要集結眾人力量才能持續不斷發酵。

台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影
台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影
台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影
台中市西區四面佛廣場今天舉辦公益布施捐助活動，讓送暖不中斷，共捐贈120萬元助學金及物資。記者趙容萱／攝影

四面佛 疫情 獨居老人

延伸閱讀

觀音出家紀念日3寺廟辦法會 貢寮利洋宮有特色

竹林山觀音過頭媽遶境爆熱 龜山鶯歌坪位慶典掀高潮

國家祈禱早餐會取消 同志團體：勿把同志當武器

北港朝天宮串聯全台友宮普度祈願 參加信眾送特製口罩

相關新聞

影／石門白沙灣梅花鹿困海邊 北海岸2個月第三次現蹤

新北市石門區白沙灣附近一處岸際，今天上午民眾發現1隻梅花鹿，在礁石及淺灘附近走來走去，模樣可愛，疑似受困。新北市動保處人...

疫情捐助減少！宗教團體送暖不中斷 120萬捐助弱勢

位於台中西區四面佛廣場安座至今十二年，每年藉11月9日為大梵天王四面佛聖誕日，發起公益布施善舉。四面佛廣場說，今年受疫情...

北市推斜槓教育 柯文哲：讓學生能有跳槽能力

為了協助學生多元探索與體驗，台北市教育博覽會推出三大特色主題共計126個攤位，針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色...

寵物美容店疏忽悶死法鬥 動保處提醒應找合格信任店家

送毛寶貝到寵物美容店要當心！新北市動保處10月13日接獲民眾通報，新莊區一間寵物美容店因為疏忽，將客人的法國鬥牛犬ELM...

新北土城明德陸橋今凌晨拆除 重現天際線

新北市土城區明德陸橋21年前興建，今天凌晨功成身退全數拆除，養工處連續利用2天深夜施工，陸橋大梁及樓梯吊離後，後續作業1...

社團臉譜／學生社團轉型 扶助兒少弱勢

台北市萬華老社區、弱勢家庭相對多。服務於南萬華地區的社福機構「台灣社區實踐協會」，最初僅是輔仁大學教授羅秀華帶著一群社工...

北市托嬰視訊系統 社局：會試辦

北市托嬰中心接連兩年傳出虐嬰事件，議員游淑慧昨在議會總質詢時指出，新北市有議員提出「托嬰監管雲」構想，她在去年提案托嬰中...

北市府63架無人機 36架沒使用

無人機運用愈來愈廣，台北市政府也採購協助執勤，但議員秦慧珠昨在議會總質詢時指出，北市19局處買了63架，共花337萬多元...

北山大橋 機車走主線道掀話題

新北市汐止區北山大橋機車引道昨天上午半小時內接連發生4起共11輛機車追撞事故，回堵約半公里，警方緊急封閉機車引道，調整機...

中央補助新北 挖東牆補西牆？

新北市長侯友宜昨天赴議會報告明年度總預算，重點預算包含全面改善校園電力系統、公共托育等項目，國民黨市議員廖先翔指中央補助...

信義區成立30年 101大樓今晚點燈同慶

信義區成立30周年，台北101大樓今晚點燈「信義30Go」，今晚和明晚自下午6時30分至8時30分，在外牆打燈慶祝。

防疫結合消費者保護 新移民讚：一班就搞定

台北市大安區公所自10月12日至11月6日開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，今天結束，課程將防疫、防災、人身安全、消費...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

罕見！近5公尺地震魚「游進」定置網 老饕：清蒸沾醬油

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

大安森林公園遭大理石紋螯蝦入侵 恐危及螢火蟲復育

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。