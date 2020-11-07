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北市推斜槓教育 柯文哲：讓學生能有跳槽能力

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市教育博覽會推斜槓主題，盼學生未來能有跳槽能力。記者潘永鴻／攝影
北市教育博覽會推斜槓主題，盼學生未來能有跳槽能力。記者潘永鴻／攝影

為了協助學生多元探索與體驗，台北市教育博覽會推出三大特色主題共計126個攤位，針對國中到高中以及社區大學，分別為教學特色、斜槓主題舞台、產業協同合作。其中，最為特別的是斜槓主題，台北市長柯文哲今表示，向自己就是從醫生變成市長，這也算是斜槓，所以要讓學生能有跳槽能力，要讓他們去跨領域學習。

教育博覽會，主題訂為「Embrace our future 我在學/我斜槓」，以三大區塊為教學特色展示區、斜槓主題發表區、產業協同合作區，五大特色來呈現北市近年推動創新教育、跨域學習、多元體驗與探索等。

近來北市府推動智慧教育，柯文哲表示，這讓外縣市只能用「羨慕」兩個字形容，236個學校全部校園光纖網路，每個教室安裝WIFI，有四千多個教室裝置85寸的螢幕，「這是讓我最有感觸的。」

談及教育與網路結合，柯文哲說，「自己父親是小學老師，印象中人老師都要吃粉筆灰」，前次去仁愛國中看見老師拿著平板電腦，同時與大螢幕搭配，所以台北市老師是不用吃粉筆灰的，國小三年級以上都有平板電腦都可以使用。

「數位落差是一件很嚴重的事情」柯文哲認為，過去三十年若無法使用網路的人，很難有機會翻身，教育是窮人翻身的最後一個機會，不管是有錢或是沒錢，能讓大家使用網路的話，也就能讓窮人失去競爭力，因這理由所以台北市推動智慧教育「網路人權」。

柯文哲表示，花費兩年時間16億，將整個校園網路全部建立起來，目前硬體解決，現況要下一步執行軟體，所以北市還會再推「酷課雲」，把國小、國中、高中所有課程全部拍成影片放在上面，因每一位學生都能使用平版電腦，已有四十萬冊的電子書，不管是有錢或是沒有錢的人，有意願讀書學習，都可以在網路上得到知識。

柯文哲說，酷課雲之後也會跟外界合作，讓課程更加精進，變得更有互動性更進步，透過智慧教育的推動，徹底解決數位落差問題。

北市 柯文哲 斜槓

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