寵物美容店疏忽悶死法鬥 動保處提醒應找合格信任店家

送毛寶貝到寵物美容店要當心！新北市動保處10月13日接獲民眾通報，新莊區一間寵物美容店因為疏忽，將客人的法國鬥牛犬ELMO放在車上6小時，導致ELMO因體溫過高死亡，16日動保處函請該店家負責人到動保處說明，後續依動物保護法第25條第1項規定，函送地檢署偵辦。動保處長楊淑方提醒，飼主應找合格信任的美容師，飼養短鼻犬也要注意避免讓其處在高溫或空氣不流通的地方。

該名飼主控訴，ELMO是她跟先生還沒結婚前開始養的，當時才3個月大走路都走不穩，ELMO因為非常怕熱，在家常常開冷氣給牠吹，帶牠外出時，也會特別幫牠準備水跟涼風扇，怕牠太熱對身體不好，之前因為子宮蓄膿送到動物醫院治療，經過醫生細心的照顧，終於回復健康，沒想到卻因送去美容洗澡而離開了。

寵物美容店林姓負責人聲稱，10月9日早上11點到飼主社區門口去接ELMO，之後又到其他地方接狗，下午1點回到店內，把犬隻帶下車安置，沒有察覺ELMO還在車上，直到晚上6點清點犬隻數量時，才發現ELMO躺在車子腳踏墊上，已經沒有呼吸及心跳。

要如何挑選適合的寵物美容師？楊淑方建議，除了挑選有專業執照的美容師外，也要選擇經驗豐富、細心、對動物觀察入微又有愛心的人，一旦建立起良好關係，就不要隨意更換美容師，以免貓狗又要重新適應。也要注意毛寶貝洗澡的環境是否透明、公開，可以要求美容師帶飼主入內參觀，觀察內部環境整潔程度，如美容台是否乾淨、梳洗器具分類是否專業、是否有每日清潔消毒等，另外在使用烘乾箱時要特別注意，以免發生意外。

楊淑方表示，飼養短鼻狗要特別注意通風，因為它們的呼吸系統較為壅擠，對於溫度的適應力較差，平時應避免讓短鼻犬們處於過熱或是空氣不流通的地方，會比一般狗狗來得更容易中暑甚至是窒息。也呼籲飼養犬貓時應提供安全、乾淨、適宜溫度的飼養環境、適當的遮蔽、植入晶片做寵物登記，施打狂犬病疫苗及絕育等，提醒飼主應盡到飼主責任以免違法受罰，民眾若發現有不當飼養行為，可立即通報1999市民熱線或動保處聯絡專線02-29596353通報處理。