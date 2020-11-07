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新北土城明德陸橋今凌晨拆除 重現天際線

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市土城明德陸橋拆除前。圖／工務局提供
新北市土城明德陸橋拆除前。圖／工務局提供

新北市土城區明德陸橋21年前興建，今天凌晨功成身退全數拆除，養工處連續利用2天深夜施工，陸橋大梁及樓梯吊離後，後續作業15日前完成。土城清水高中前的明德路一段景觀變得更開闊，重現久違的天際線。

明德陸橋近年使用率低，陸橋墩柱及階梯相連體積大，常阻礙民眾視線。養工處上月27日起推動「土城區明德陸橋拆除工程」，昨天深夜起封路施工，拆除大梁及樓梯。

養工處表示，明德陸橋經土城區公所、養工處、交通局、警察局及地方民代、清水高中共同會勘，取得共識後先試辦封閉，改變民眾通行習慣，也了解是否會造成民眾不便，最後才拆除。

當地已畫斑馬線，多數民眾為節省時間早已不走陸橋。附近民眾說，早年學生都走陸橋上學，但如今陸橋老舊，已經失去功能，走斑馬線只要10秒到20秒，走陸橋花幾分鐘繞一段，老人家爬陸橋也不方便。

新北市改制升格以來，已拆除30座使用率低的人行陸橋，明德陸橋是今年拆除的第10座，目前全市還有125座陸橋，年底前會再拆除三重忠孝陸橋，明年也會持續評估使用率低的陸橋，研議是否拆除。

新北市土城明德陸橋拆除後。圖／工務局提供
新北市土城明德陸橋拆除後。圖／工務局提供

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