信義區成立30年 101大樓今晚點燈同慶
信義區成立30周年，台北101大樓今晚點燈「信義30Go」，今晚和明晚自下午6時30分至8時30分，在外牆打燈慶祝。
信義區公所將在明天上午將舉辦「信義30G0！G0！G0！」區民歌舞快閃活動。今晚和明晚，101大樓在松智路（面市政府）外牆打燈「信義30G0」、「信義區101」，每5秒更動一次畫面。
國民黨立委費鴻泰說，這二天的晚上可到市政府後門廣場拍照，信義區夜景很美。費鴻泰認爲，信義區，從永續發展的面向，讓每個信義人都能感受到信義區是個「幸福宜居」的好地方。
為慶祝信義區30周年，費鴻泰服務處成立「費鴻泰影音團隊」，到信義區的每一個里，幫里民們拍攝「信義30 G0！G0！G0！」的創意歌舞影片，展現大家的活力與熱情。此影音團隊到各里、各學校、各社團去幫忙拍攝影片，頗受信義區鄉親朋友的歡迎。
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