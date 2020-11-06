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防疫結合消費者保護 新移民讚：一班就搞定
台北市大安區公所自10月12日至11月6日開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，今天結束，課程將防疫、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導與電腦課程結合，參加的新移民說，沒想到這麼多知識，一班就搞定。
來自緬甸的洪小梅小姐說，這次為期一個月的課程，不只學到防疫的正確觀念，對消費者的權益及消費糾紛法規更加了解，對電腦文書更加熟練了。
大安區長林明寬說，去年藉由生活成長營及電腦結合課程的開辦，佳評如潮，今年繼續辦理就是要讓新移民朋友學習電腦技能，並提升新移民生活。
林明寬說，這次第1堂課就請台北市政府警察局婦幼警察隊，針對人身安全與拒絕暴力進行宣導，讓新移民朋友們學會尊重自己的身體自主及保護人身安全。就業服務處與新移民學員說明應徵工作注意事項等，緊接著就教如何撰打一份完整的履歷表，讓新移民求職不求人。
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