防疫結合消費者保護 新移民讚：一班就搞定

台北市大安區公所自10月12日至11月6日開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，今天結束，課程將防疫、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導與電腦課程結合，參加的新移民說，沒想到這麼多知識，一班就搞定。

來自緬甸的洪小梅小姐說，這次為期一個月的課程，不只學到防疫的正確觀念，對消費者的權益及消費糾紛法規更加了解，對電腦文書更加熟練了。

大安區長林明寬說，去年藉由生活成長營及電腦結合課程的開辦，佳評如潮，今年繼續辦理就是要讓新移民朋友學習電腦技能，並提升新移民生活。