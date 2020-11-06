捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

雙北市近來因捷運環狀線經營權，都喊話交通部出面協調。台北市長柯文哲下午在議會總質詢中指出，新北市想3年一到給他們接，「但我人全部撤回來他怎麼接？」柯還說，捷運還是要算自償性，不能打高空，像淡海輕軌賠到不醒人事。

柯文哲指出，捷運公司有採購項目，但財務要分開算，「現在叫我接新北市的捷運，我一定拒絕，這明明會虧得一蹋糊塗我為什麼要接？」柯還說，新北若把環狀線收回，就是10年把資本額全部賠光。

議員江志銘指出，淡海輕軌、新北環狀線虧損7億，4年後賠光資本額，能不能撐到10年以後，環狀線整個通車都是問題，柯文哲補充，「你還少算到安坑線、三鶯線。」

江志銘表示，既然新北市政府覺得有本事經營，要提前解約，北捷公司就盡快把新北環狀線還給新北市政府。至於交通部長林佳龍提出總捷運公司概念，柯文哲說，這個案子有討論，軌道局底下分台鐵局、高鐵局、捷運局，還有總捷運公司，但這有共同採購項目，財務要分開算，現在叫他接新北的捷運，他一定拒絕，這明明會虧得一蹋糊塗。

柯文哲說，環狀線北市還要投資2300億，上面也不可能兩套機電系統，所以請交通部協調，北北基捷運路線做個分配，每條路線一家捷運公司，怎麼分配可以討論，環狀線交給新北市經營 他做台北市長不敢去承擔責任。捷運局長張澤雄說，大捷法規定，擁有財產不代表有經營權，所以要請交通部出面。