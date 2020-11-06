新北今表揚19位好人好事代表 許誥發起募款助弱勢

新北市社會局今天表揚19位好人好事代表，感謝長期在新北市默默付出、耕耘鄉里、熱心公益的市民，其中一竹慈善會理事長許誥長年投入公益行列，幫忙弱勢家庭募款，他感念辛苦生活的人很多，也會繼續幫助需要援助的人。

新北市一竹慈善會理事長許誥表示，他在2018年號召好友成立「圓融行善團」，當年發生三重周姓一家人急需救助的案件，案母因癌症瘦弱到「皮包骨」只剩下20多公斤，租屋處又失火，許誥獲悉後，藉由圓融行善團LINE群組發起1人1千元集資，短短半天內湧入超過100人相挺，集資10萬餘元幫助周家度過難關。之後多起社會救助案件，都看得到許誥與「圓融行善團」的身影。

許誥同時也帶領一竹慈善會積極投入急難救助與機構服務工作，許誥受訪表示，他的故鄉在彰化，家裡從事農業，過去生活困苦，感念辛苦生活的人很多，也發願有能力後就要多伸出援手，自己也從1991年起就投入慈善行列，迄今已30年，希望幫助有需要的弱勢家庭。

張威珍熱心公益，積極在北中南各學校提供獎助學金，並幫助偏鄉教育發展。從2006年起以父親名義陸續捐贈3輛救護車，去年捐贈200萬支持市府「陪伴老人呷百二用飽安康」計劃，促進老人共餐，今年疫情期間，則率先響應市府「防疫基金」，慷慨捐贈100萬元。

長年關懷弱勢團體的呂炳，發現八里偏遠山區的愛維養護中心收容了160位重障重癱且家庭貧困的身心障礙者，不僅人力不足且物資缺乏，更有經費困頓及設備老舊維修不易的情況。呂炳主動發起募捐交通車，解決院生的交通問題，也關懷機構工作人員的狀況。