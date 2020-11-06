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柯文哲：目前沒有當國家領導人的資格
台北市長柯文哲曾表示直接準備2024總統大選，今天被議員秦慧珠時質詢時自認領導統御只有60分，被問是不是還沒有國家領導人的資格，柯文哲回「對」。
台北市長柯文哲9月至市議會施政報告，被問及2024總統大選，柯文哲回「我不是想，我是直接準備」。今赴議會市政總質詢，被國民黨議員秦慧珠要求自評表現。
被問及領導統御能力打幾分，柯文哲回「大概60分」，認為自己是一個執行者，不是那種溫暖的、可以鼓勵大家的類型，秦慧珠問「所以一個領導統御60分的人當總統、領導中華民國，你覺得是不是一件很恐怖的事？」
柯文哲說還需要再修正，秦慧珠追問「所以你現在還沒有國家領導人的資格？」柯文哲回「對」，秦慧珠繼續問「還需要再改善？」柯文哲也說對。
柯文哲則自評市政嫻熟與任用人才部分應有80分，情緒管理也好很多，「我每次要生氣都去上廁所」；至於府會關係，6年前大概50分，現在應該有85分。
柯文哲並表示，現在不會急著下決定與亂開罵，「這兩樣已經差很多」。
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