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北市府63架無人機逾半沒出勤 議員秦慧珠批浪費

中央社 / 台北6日電
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午至議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市議員秦慧珠發現，北市府各局處總共有63架無人機，但有36架使用次數為0，且擁有操作證的人也不足。台北市長柯文哲表示會開訓練班，並訂管理辦法。

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢。國民黨議員秦慧珠表示，北市府19個機關共63架無人機，並列表格顯示使用次數及擁有操作證的人數，顯示共36架無人機使用次數為0，最大宗包含台北市職能發展學院20架及警察局8架。

台北市職能發展學院表示，無人機為供攝影職類課程，由老師拍攝空拍影片供學生練習剪輯之用；警察局則指出，無人機供攔截槍訓練使用，至今訓練180人（架）次，以攔截槍附件購入。

秦慧珠並表示，市府機關持有無人機操作證的人嚴重不足，19個機關中就有13個機關沒有，批市府帶頭違法。柯文哲表示，的確應有統一的訓練班及執照，回去要處理。

柯文哲坦言科技執法「不及格」，應該要內部先調查有無人機的局處並且整合，回去也會訂管理辦法。

秦慧珠並批有些局處不需要買無人機、根本浪費公帑，大家可以共同購買、相互支援，柯文哲答應一個月內改善，「疏漏之處，我們會改進」。

北市 柯文哲 秦慧珠

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