侯友宜報告110年預算 原住民族補助引討論

新北市府原民局110年預算短少新台幣3800萬元，今天引起市議員熱烈討論，要求資源公平對待不要偏重某些族群。市長侯友宜說，支持族群多元發展，明年族群領導人會議將親自參加。

新北市長侯友宜今天前往市議會報告110年度新北市總預算案，歲入共新台幣1658億餘元，歲出共1801億餘元，歲入、歲出差短143億餘元，連同債務償還1082億元，共需融資調度1225億餘元。

在侯友宜報告完畢後，預算是否付委員會或逕付二讀，引起藍綠兩黨市議員一番討論。市議員鄭宇恩希望將來二讀會各議員必須尊重審查會的意見。國民黨團書記長周勝考認為應尊重程序，最後仍決定由各委員會審查。

對於整體預算中，軌道建設經費減少，教育經費增加，並於明年度裝設教室冷氣，議員認為只是「挖東牆、補西牆」，拿軌道建設的錢去裝冷氣。

另外，原住民籍市議員馬見認為，今年受疫情影響，歲時祭儀活動停辦，改由各社團與協會舉辦文化承傳活動，但阿美族的協會社團佔絕大部分比例，布農族等或因社團少，或因沒有領袖籌組協會，成為補助活動的弱勢。

原住民族市議員宋雨蓁回應，協會雖以阿美族居多，但不霸佔政府資源，年齡階級活動對阿美族很重要，希望各族群領袖坐下來開會共享資源，不要為了補助打破頭。

馬見也對預算有意見，他說，當市府不斷擴編預算的同時，明年原民局的預算卻一次性的短少了3800萬。族群領導人的改制也很重要，否則，各族群領袖人數比例失衡，如鄒族、賽德克族，甚至連族群領袖的名額都沒有，無法肩負文化傳承及民族事務研商的責任。

原住民族市議員楊春妹表示，市府原民局明年預算只有2.19億元，應該主動多向中央爭取預算。市府對所有族群應該要公平對待，市長侯友宜也不是某一族群的市長而已。

侯友宜回應，對於新北市原住民族不因為人口多寡、地域差別而有不同對待。他尊重多元族群發展，也答應明年二月舉行各族群領袖會議時，將親自出席傾聽心聲。