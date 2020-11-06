石碇號召漫步古道 品味懷古料理便當

汐止樟樹國小旁厚德里公園，雖佔地不大，卻應有盡有，當地里長志工花心思，不但種了許多花花草草，還做了園藝造型，將金露花修成龍，還有台灣形狀，厚德里長陳有諒特別設置了自動灑水系統，成了平時澆水的小幫手，乾淨美麗的公園也成了民眾休閒的好去處。

2020-11-06 18:21