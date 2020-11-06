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石碇號召漫步古道 品味懷古料理便當

觀天下 / 記者張芳琪/石碇報導
「漫步石碇。淡蘭尋味」活動，推出價值500元的懷古料理高級便當，讓民眾在優美的溪谷中輕鬆野餐。 圖／觀天下有線電視提供
「漫步石碇。淡蘭尋味」活動，推出價值500元的懷古料理高級便當，讓民眾在優美的溪谷中輕鬆野餐。 圖／觀天下有線電視提供

石碇觀光發展協會本月8日(週日)舉辦2020「漫步石碇。淡蘭尋味」活動，邀請親子一起到最好走的淡蘭古道南段，感受綠色山城芬多精，今年主打淡蘭尋味，匯集石碇五大餐廳特色，將在地食材精緻菜色通通打包，推出價值500元的懷古料理高級便當，讓民眾在優美的溪谷中輕鬆野餐。

石碇觀光發展協會表示，這項活動獲得經濟部中小企業處109年商圈振興補助計畫的支持，要帶領民眾遠離都市慢呼吸，享受滿滿的負離子洗禮，一整天的活動有健走、有美味、有「襪娃、麥芽糖、阿嬤麻糬、豆腐蛋糕、植物拓印、口金包DIY等」職人手作趣。

參加民眾可獲得精緻的淡蘭紀念環保袋，還能將淡蘭古道的圖騰DIY涓印在布包上，遊程結束後，可以把石碇老街當作一場園遊會，用園遊券振興老街經濟，感受山城友善風情！

淡蘭古道 老街

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