老舊自來水管易破 汐止伯爵七社區盼換管

汐止區伯爵社區自來水管線都是自己設置，只是過了二、三十年，老舊的塑膠管容易破管漏水，一停水讓居民很困擾，新北市議員白珮茹也召開協調會，希望能夠幫忙解決民生用水問題。

自來水公司秘書陳素卿表示，行政院針對老舊高低社區要撤底解決他們的漏水問題，在去年12月有核定老舊高低社區改善的補助計劃，整個改善計劃政府會補助百分之八十，民眾只要負擔百分之二十，那白議員召開會議，就是希望撤底解決伯爵社區的用水問題，自來水公司會全力配合。

湖興里長郭書成說，從我上任前到上任以後，社區都不斷會有破管的問題，破管就是大家停水，停一天兩天，這個問題一直沒有辦法很根本的被解決，那我覺得最根本的方法就是移交給自來水公司，終於有這次的機會，覺得我們要好好把握住，那要移交就是要將管線做到符合自來水公司的標準，所以需要進行水管更新等等，那這邊社區需要配合的就是包括明年二月底的申請書要送出去，明年九月底前要將收費繳交出去。

市議員白珮茹指出，主要是邀請自來水公司、開發商建設公司、市府水利局、地政局等相關單位、還有伯爵社區整個社區管委會討論有關爭取中央補助自來水公司接管推動的會議，因為第一期工程沿著康寧街這一段私有管線部分，伯爵幾個社區他們自己住戶自掏腰包把管線換成鑄鐵管線。

白珮茹表示，避免之後如果康寧街拓寬工程通車後，因為車輛過多導致底下的管線常常破管，也希望二期工程能夠接續一期來推動，中央補助經費然後由自來水公司來納管，將來的維護養護，可以由自來水公司來負責，那因為有經費負擔的問題，需要就整個計劃來做說明，然後也跟住戶溝通，希望透過大家的努力讓整個計劃案可以順利推動。