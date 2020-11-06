汐止厚德公園綠美化 自動灑水系統成小幫手

汐止樟樹國小旁厚德里公園，雖佔地不大，卻應有盡有，當地里長志工花心思，不但種了許多花花草草，還做了園藝造型，將金露花修成龍，還有台灣形狀，厚德里長陳有諒特別設置了自動灑水系統，成了平時澆水的小幫手，乾淨美麗的公園也成了民眾休閒的好去處。

去年開闢完成的厚德公園，緊鄰學校、社區大樓，現在成了附近居民休閒的新去處，阿公阿嬤帶小孫子來走走或是玩遊樂器材，雖然，公園面積不大，不過，卻創意十足，除了一般的休閒健身器材閒來沒事可以動一動活動筋骨，入口處在今年才完成的打卡點、還有立體彩繪很受歡迎，石桌石椅也很適合一群人坐著泡茶聊天。

厚德里長陳有諒說，里內本來是沒有公園，後來是容積移轉出來大約100坪的空間，那時候新北市政府就將它開闢為厚德公園，當時在設計規劃時也有建議看如何將公園做到最好，本來沒有水來澆花、也沒有路燈，後來第二次施工時，有請他們一併納入，這樣未來公園比較好維護，而且有路燈的話，晚上才會有里民來休閒活動。

陳有諒表示，公園養護美化並不容易，還有有志工長期把時間花在這裡整理花草，所以，一直以來這裡的花花草草都很茂盛也很漂亮，另外，後續也有跟區公所爭取一些遊樂體健設施，而且今年也用了一個打卡點，讓民眾都覺得很新鮮，另外，公園裡的3Ｄ彩繪又是另一個打卡拍照點，剛開放的時候，不止里民還包括其他地方的民眾來這邊朝聖，期待未來再有容積移轉，讓公園再擴大開闢，提供里民更好好休閒的地方。