通訊品質改善 平溪三車站擬設共構基地台

東北角四區的通訊品質改善方案與期程，昨(5)日首站來到平溪區開設說明會，立委賴品妤服務處、五大業者及國家通訊委員會(NCC)討論改善方案，並初步研究在大華、望古、嶺腳三火車站共構電信基地台的方案，希望能先改善週邊的通訊品質。

東北角有許多風景名勝，民眾遊玩常有訊號不穩的問題，更遑論當地居民通話聯繫多有不便，為此立委賴品妤於今年九月統計東北角共74個訊號不良的區域，並要求國家通訊委員會(NCC)主責在四個區舉辦說明會，討論改善期程、方案及用地取得和建設工程等做溝通，首站便在平溪區舉行，里長們也紛紛表達地方需求。

平溪區長曾繁盛表示，目前平溪區包括東勢里、望古里兩處，地廣人稀通訊涵蓋率最低，居民日常時有電話不通的困擾，而其他各里山區間也多有風景景點及步道需要協助，開會討論也針對鐵路沿線，希望先以大華、望古、嶺腳三車站，共構電信基地台，在測試範圍是否符合需要後，日後再討論延伸設點的可能。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰表示，不光是平溪區，這個月也將陸續在雙溪、貢寮、瑞芳三區召開說明會，希望五大電信業者能發揮社會責任，與NCC一同協助偏鄉地區通訊改善，維護遊客、里民生活需要。