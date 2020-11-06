北市音圖預算大增卻無細項 柯文哲允兩週內列出

北市議員游淑慧質詢音圖預算從原本的28億暴增為81億，要求看細項，卻得到文化局回覆「報告書太厚、不知道新增在哪」，只給大項目。柯文哲允兩週內詳列細節。

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢。國民黨議員游淑慧質詢時表示，AIT舊址要建台北市音樂與圖書中心，柯文哲一開始還嫌新台幣28億預算「哪有錢」，但後來預算一路追加到81億。

游淑慧表示，她跟文化局要資料，想知道是哪部分要花這麼多錢，文化局回覆她「報告書太厚，不知道新增在哪」，所以只給了她工程費等大項目，「但到底增加哪一些需求、哪一些錢，不知道」。

柯文哲回「這個要檢討」，游淑慧要求柯文哲必須請文化局列出細項再提供給議會，柯文哲說「可以」。

游淑慧再批音圖先期規劃只要70億，但統包規劃就變成81億，文化局表示是因先期規劃只是做個大概、不精準，反問柯文哲「你可以接受這種爛攤子丟過來議會、我們就要照收嗎」，並批音圖開工正逢柯文哲準備卸任，到時候是下一任市長要扛起這81億，柯文哲回「同意，這個我們回去檢討」。

游淑慧並說，音圖一部分是圖書館、一部分是音樂中心，照理說造價應介於兩者之間，音圖每坪數造價卻比台北流行音樂中心追加之後還高，甚至還高過台中國家歌劇院。

游淑慧問柯文哲，既然連他都不清楚錢要花在哪，這筆預算要不要撤回，柯文哲承諾以最快速度弄清楚。