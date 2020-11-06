淡水購30台攜帶式卡拉ok 讓里民來歡唱

為讓長者隨時都有卡拉ok可以歡唱，新北市議員鄭戴麗香建議淡水區公所購置30部攜帶式卡拉ok，給沒有卡拉ok的里長辦公室。今(6)日廠商來向里長們說明，如何使用以及操作攜帶式卡拉ok，讓長者在茶餘飯後有更好的休閒娛樂。

淡水還有許多里長沒有這樣的設備，在舉辦活動時，都欠缺這一台卡拉ok，甚至都還得到處去借。雖新北市政府多年前就開辦行動式老人文康休閒巡迴服務車，上頭搭載行動式歡唱卡拉ok，不過這樣的巡迴車還得要里長預約才行，相當不方便。

新北市議員鄭戴麗香表示，淡水還有許多里長沒有這樣的設備，在舉辦活動時都欠缺這一台卡拉ok，甚至都還得到處去借，因此區公所就特別購置30台，針對還沒有設備的里，有30個來增設。

淡水里長聯誼會長邱美津表示，相當感謝市議員鄭戴麗香的協助，在銀髮族俱樂部，或長者共餐都等場合都可以使用，也讓長者在茶餘飯後有更好的休閒娛樂。

淡水區長巫宗仁表示，早期淡水42個里都有配置卡拉ok，但因為年代久遠，許多設備都已經舊淘汰，因此針對有登計需求的30個里，來協助購置，讓里民可以常常到里服務處或是活動中心來歡唱。