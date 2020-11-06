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34名身心障礙相關人員展現生命力 新北市今表揚

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
模範身心障礙者家屬代表李鳳姿（右）的堅強都是為了女兒。左為市府秘書長林祐賢。記者施鴻基／攝影
模範身心障礙者家屬代表李鳳姿（右）的堅強都是為了女兒。左為市府秘書長林祐賢。記者施鴻基／攝影

新北市政府今天表揚傑出身障人士、模範身障者家屬、績優身障福利服務專業人員和推行身障福利有功人員共34名。受獎人樂山教養院院長張嘉芳說，身心障礙者和家屬未來會比現在更辛苦，期盼社會多給支持力量。

活動中並由身心障礙街頭藝人張林峯表演薩克斯風，視障者鄭信盛以吉他彈唱帶來感恩的樂章，樂活大學、新北市輪椅體育運動舞蹈協會也表演輪標舞等，展現身障朋友的生命力。

市府今天由秘書長林祐賢頒獎給34名得獎人，他說，截至今年9月， 全市有17萬3059名身心障礙者，市府透過設置小作所等作法，提供當事人及家屬經濟保障，也協助多元處置，協助社會最弱勢的族群。

今年34歲的韓于兒表示，她家在屏東，19歲那年她休假搭夜車返鄉時，睡夢中發生車禍，醒來時已躺在醫院，醫師診斷脊髓損傷，但當時不曉得會這麼嚴重，3、4年前才對自己的傷勢比較有概念，卻已經來不及。她一度意志消沉，封閉自己，直到接受訓練後勉強可以齈生活，才走出低谷，她也投入傷者服務，從中找到自己的人生價值，這種成就「超爽的」，至今已服務近500人。

模範身心障礙者家屬代表李鳳姿女兒從小罹患腦部腫瘤，3歲起陸續接受腦部、氣切等手術，她為了照顧女兒辭去工作，從女兒小學起擔任志工媽媽直到如今就讀三重高中，她女兒前年還獲總統教育獎。

李鳳姿說，初期女兒幾乎天天在加護病房，她真的非常惶恐，擔心女兒會撐不下去，但即使日子過得再艱困，她也不敢有放棄的念頭，「如果連我都放棄，女兒該怎麼辦」？

新北市表揚34名身心障礙相關人員，展現生命力。記者施鴻基／攝影
新北市表揚34名身心障礙相關人員，展現生命力。記者施鴻基／攝影
韓于兒（右二）睡夢中發生車禍，造成遺憾迄今。左起為社會局副局長許秀能、市府秘書長林祐賢，右一為韓的親友。記者施鴻基／攝影
韓于兒（右二）睡夢中發生車禍，造成遺憾迄今。左起為社會局副局長許秀能、市府秘書長林祐賢，右一為韓的親友。記者施鴻基／攝影

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