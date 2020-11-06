新北圖書館推借書優惠 免費咖啡、居家布置諮詢通通有

一年一度的「雙11」即將到來，新北市立圖書館汐止大同分館、三重五常分館、雙溪分館與青少年圖書館分別推出應景的借書加碼優惠活動，包括空間設計師免費指導居家布置，借書還可享有家具滿萬折1111的好康等，讓民眾用閱讀犒賞自己。

新北市立圖書館表示，汐止分館11月7日邀請到空間設計師陳世平，除了免費教民眾「室內美學設計與空間規劃」該注意的細節，不管是室內風格、格局動線、生活收納、空間美感等，只要借5本書，便可免費諮詢，並在現場抽出一名幸運讀者，可獲得免費居家空間設計規畫，打造夢想家。另外，汐止分館也和汐止日月光國際家飾館的「雅砌傢飾設計」合作，11月11日起至12月31日止，還有家具滿萬折1111的省錢優惠。

雙溪分館於新打造的「文創交流空間」推出「借書免費喝咖啡」的限定好康。半開放式的純白空間，適合K書、也可以帶著電腦工作甚至辦聚會的活動空間，除了提供不限時免費WIFI及插座，11月11日至15日四天只要借5本書，圖書館便免費請讀者喝咖啡。

三重五常分館則推出雙11限定的「書送幸福」整點限時優惠活動，11月11日當天上午9點11分起，只要在三重五常分館借1本書，即可獲得「脫單刮刮卡」一張；10點11分起，借閱5本書，即贈送限量文青閱讀環保袋；11時11分，借閱11本書，即可獲得館員精心手作，花語為「幸福」的限量迷你秀英花束；13點11分起免費提供精油、印章及紙膠帶等DIY材料，凡借閱3本書籍，即可免費DIY車票書籤。

青少年分館11月11日晚上則推出單身夜間電影院，將播映囊括奧斯卡金像獎6項獎的「海邊曼徹斯特」，免費陪大家看電影。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。