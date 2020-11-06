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侯友宜：新北是大台北龍頭 以合作取代競爭

中央社 / 新北6日電
新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者吳亮賢攝影
新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者吳亮賢攝影

新北市長侯友宜今天表示，新北絕對不是別人的衛星城市，是大台北地區最重要的龍頭角色。未來要以科技與創新面對社會問題，將以合作取代競爭與世界做朋友，創造光榮的城市。

第18屆遠見高峰會以「裂解與再融合‧疫後新世界」為核心，今天邀新北市長侯友宜以「大城小國2030新北願景城市」為題演講。他強調，新北市不但要做大事，也要做一個大城市。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北規劃10年後2030年的願景，特別提出「穩健合作」取代「民粹對立」，讓新北與各城市共好，對各種議題彼此溝通協調，帶著大家往上走。

他說，新北市是北台灣最大的城市，也是全台灣的大城市，所以新北要做大的城市，也要做大事。透過願景讓新北市打造與國際接軌、最優質的城市。

侯友宜表示，他上任後，決定以合作取代競爭，與世界做朋友，才能替新北市打下2030年永續發展的基礎。未來新北要以科技、創新面對所有的社會問題，創造光榮的城市。他說，「新北絕對不是別人的衛星城市，它是大台北地區最重要的龍頭角色。」

侯友宜說，台灣很小，應該要不分你我團結面對各種挑戰。唯有共好才會有機會，只有新北好，台灣才會好，並帶動北台灣1000萬人口的競爭力。一群人一起會走的更快又更遠。中華民國最重要的是要自立自強，團結勇敢的站到國際舞台。

對於明年元旦開放萊豬進口的議題，侯友宜接受媒體聯訪時表示，不管中央的作法如何，新北市既然無法擋萊豬進口，將全力守住不讓萊豬進到校園。且從源頭管理嚴格把關，守護市民健康。

侯友宜受訪時也說，盼望中央尊重地方的看法，要聽進地方不同的聲音與市民的要求。中央與地方本來就要彼此尊重、互相溝通，大家一起攜手合作，守護國人的健康，刻不容緩。

侯友宜 願景

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