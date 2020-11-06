誇張！捧千萬現金買房 議員批台中再現炒房歪風

台中市房市超熱，上月底傳出有人捧上千萬元現金到房屋銷售中心去排隊買房，還大剌剌將照片貼在臉書上，內政部已派員稽查；市議員林祈烽、施志昌指出，台中房市被「炒」，市府有必要揪出「炒房黑手」，不能任由業者鑽法律漏洞去炒高房價，否則年輕人真的會永遠都買不起房子。

台中市法制局指出，經消保官調查該建案尚未取得建照，依法不得銷售，日前已與地政局會同內政部地政司人員前往建商銷售中心稽查，尚未發現業者有開始銷售事證，業者也否認有預售行為，若民眾有相關預購此建案的具體資料可向市府提出檢舉，保障自身權益。

都發局說明，預售屋買賣制度除有標準契約規範外，也訂定公平交易法保護雙方權益，如廠商有虛偽不實或引人錯誤表示，消費者可依法請求損害賠償，如涉及公平交易法廣告不實，依規最高可裁罰2500萬元。另業者若有未領建照即先銷售行為，將違反公寓大廈管理條例，最高可裁罰20萬元，可連續處罰至改善為止。

林祈烽、施志昌議員質詢，年輕人買不起房子，物價、房租又飛漲，大家生活困難，上個月底卻有人在臉書貼千萬現金照片炫耀，公開炒房訊息在網路流傳，指為了搶預售屋排隊3天，幫大家搶了142戶。