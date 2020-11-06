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新北推「托嬰監管雲」北市卻無 議員批柯文哲慢半拍

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
新北率先推出「托嬰監管雲」，議員游淑慧痛批柯市府慢半拍，去年提案今年此政策還無下文。圖／翻攝北市議會
新北率先推出「托嬰監管雲」，議員游淑慧痛批柯市府慢半拍，去年提案今年此政策還無下文。圖／翻攝北市議會

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心先前傳出保母悶死10月大男嬰，有議員要求托嬰中心加裝雲端視訊系統。北市議員游淑慧今在市議會總質詢要台北市長柯文哲，在北市托嬰中心先試辦，因新北市都已經率先執行，痛批北市慢半拍。柯文哲表示，「在現階段我太不贊成全面推廣。」

新北市今年推出「托嬰監管雲」，讓父母可以線上雲端即時查看嬰兒狀況，不過，游淑慧痛批台北市政府執行怠惰，去年五月建議到至今，行動慢半拍沒下文。

游淑慧表示，去年向市政府提出此意見，提議後卻石沉大海，新北市今年卻率先推動。游就酸柯「新北市長侯友宜才做一年，台北市慢三拍，難怪侯和柯的民調，一個天上，一個地下。」

對此，社會局長周榆修趕緊回應，「我們會來試辦，這和民調無關，這項政策就是該做就做。」

游淑慧建議北市應該積極處理，她說，在國外托嬰中心都有這項視訊功能，讓家長可以從遠端看見自己的嬰兒，「難道你要跟我說，這是侵犯baby的隱私權嗎？」

柯最後強調，「在現階段我太不贊成全面推廣。」功能在托嬰中心，柯文哲回應，這項事情，在內部會議有討論過，自己做醫生的立場，加護病房不需要有一個監視系統，要有一個互信的關係，如果有幾家托嬰中心願意合作，市府就可以試辦。柯最後強調，「在現階段我太不贊成全面推廣。」

游淑慧建議，先試辦由公托到私幼，如果家長認為很安心，就可以進一步要求台北市私人托嬰場所辦理，先前有人提的是幼兒園，但為什麼要提托嬰中心，「因嬰兒是不會說話，被虐待、欺負是不會說出來的，還考慮什麼隱私權？」

社會局長周榆修表示，兼顧隱私的前提之下，我們會朝向公辦民營的單位，先試辦看看，再逐步修正。

托嬰 游淑慧

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