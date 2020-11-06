新北耶誕城13日點燈 浪漫燈海、燈區特色攻略看這裡

2020新北歡樂耶誕城將在11月13日正式點燈，今年結合深受全球大小朋友喜愛的「迪士尼經典童話」，分成四大主題燈區、設立48座街頭燈飾藝術裝置及8大耶誕絕美光廊，新北市觀旅局今整理各燈區特色，讓民眾輕鬆掌握拍照攻略。

今年新北耶誕城共有四大燈區，包含「市民經典童話世界」、「站前夢幻公園」、「迪士尼公主的童話森林」及「府中美學藝術特區」，各個藝術裝置仍在布置、試燈中，絢麗的燈景不但吸引目光，也讓經過的民眾期待耶誕城的到來。

觀旅局表示，從「市民經典童話世界」出發，竹筍地標變身為「夢幻音樂盒」，透過迪士尼角色搭配多媒體聲光效果震撼演出，彷彿走進不可思議的奇幻世界。圍繞著市府的人行道，更被佈置成「浮光大道」、「愛麗絲大道」、「霓裳大道」以及「時光大道」，市民廣場的八通道則化身為「童話星空」，如同走進一條童話長廊，夢幻指數破表。

穿過「 市民經典童話世界」的B1連通道「心之所向」，通過台鐵B1廣場往北走，就能抵達板橋車站北2門正對面的「站前夢幻莊園」，以及整排歐式鄉村風格紅色小屋的「童話小鎮」和充滿歐式莊園氛圍的「綠野迷蹤」。

觀旅局表示，位在萬坪公園內的「迪士尼公主的童話森林」是今年耶誕城的亮點，包含「美女與野獸」、「長髮公主」、「小美人魚」、「阿拉丁」、「白雪公主」五大知名童話外，還能在「迪士尼公主主題快閃店─夢想成真舞會」中，選購周邊商品或變身成為公主，把童話的溫度與記憶一起包裝打包回家！

耶誕城另一重點燈區，就是「府中美學藝術特區」，市府在府中商圈建置9座街頭燈光裝置藝術，最引人注目的就是「魔豆‧魔豆」，此作品乃由曾獲國際設計大獎的裝置藝術家，以童話故事「傑克與魔豆」為題，打造的街頭裝置藝術品，讓造訪的民眾彷彿身處童話情境之中。