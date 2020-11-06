大安森林公園遭大理石紋螯蝦入侵 恐危及螢火蟲復育

台北市大安森林公園近來發現外來種大理石紋螯蝦入侵生態池，台北市議員羅智強上午舉行記者會指出，疑因民眾棄養或野放，大理石紋螯蝦可行孤雌生殖，不需要公母配對，只要一隻螯蝦就能繁殖，恐影響生態並危及生態池螢火蟲的復育。對此，北市公園處青年公園管理所主任王淑雅表示，若一旦失控，可能考慮將生態池的池水放掉，淨化水池。

羅智強表示，外來種的螯蝦，可能是遭飼主野放，最後在生態池大量繁殖，目前是靠大安森林公園之友基金會派員以捕蝦籠進行人工清除，他呼籲民眾不要野放魚蝦，且若從大安森林公園擴散出去，恐造成生態浩劫。

大安森林之友基金會副執行長柳春堂表示，大安森林公園的大理石紋螯蝦是無意中發現，發現時間在去年6月，台大學者在做地理調查時，發現螯蝦的殼，原以為是美國螯蝦，之後再與清大進一步研究確認是龍紋螯蝦的變異種，名為大理石紋螯蝦。

柳春堂指出，目前大安森林公園內有4處生態池發現，這此種螯蝦白天都不出來，只有晚上才捕獲得到，基金會的志工每週會在生態池投放2個晚上的蝦籠，每周大約都能補捉到200至300多隻大理石蚊螯蝦，所幸還沒有擴散出大安森林公園的跡象。

昆蟲達人吳加雄博士表示，原本美國螯蝦不難看，民眾買來觀賞、逗弄，但長大後約10公分，感覺就不好看就棄養。由於大安森林公園的螢火蟲生態池已經發現螯蝦，顯示問題嚴重，因2014年開始在大安森林公園成功復育了消失25年的螢火蟲，每年4月舉辦螢火蟲季，但這種螯蝦有剪掉水生植物的習慣，包括台灣原生種的台灣萍篷草，若消失會造成螢火蟲棲地破壞，很有可能讓螢火蟲逐漸式微消失。

青年公園管理所主任王淑雅也表示，針對大理石紋螯蝦造成的生態衝擊，會持續合作放捕蝦籠，目前數量上已經減少改善，若情況出現惡化，可能考慮將生態池的池水放乾，用淨化水池的方式來處理。