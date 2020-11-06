全國工業區都沒公托？ 新北：新北產業園區有1家

衛福部統計全台托嬰中心與公共托育家園約有1230處，但沒有一處托嬰中心設立在工業園區內，新北社會局指出，新北9月底在新北產業園區就成立五股五權公共托育中心，明年也會在新店寶高智慧園區成立新的公共托育中心。

新北社會局長張錦麗指出，新北從2011年迄今已設置75家公共托育中心，不過適合的場地越來越難找，議會也督促希望能突破法令，利用工業區設置公托，因此與經發局努力後在五股五權工業廠辦大樓，設置公托並已收托45名0歲到2歲嬰幼兒。

新北經發局長何怡明說，工業區設置托嬰中心必須配合都市計畫法修正，新北依「性別工作平等法」第23條規定，凡雇用100人以上的雇主，必須設立托兒設施或適當的托兒措施，也獲得經濟部工業局以地方自治職權同意設立。

何怡明指出，今年7月16日的全國研商工業區設置托嬰中心的可行性會議中，經濟部也請各地方政府參考新北市設置條例個案辦理，顯見新北市開創的模式，漸為大家的共識。

張錦麗則說，全國公辦民營托育中心有249處、收托8336名嬰幼兒，新北75處公托就收托4067名，佔全國收托數一半，若加上準公共化的私托和居家保母，新北有1萬9319名家外收托亮，高居全國第一。

張錦麗表示，明年也將在新店智慧園區設立第2家工業區內的公托，同時鼓勵民間企業運用乙種工業區立體化方案獎勵容積回饋空間設立，真正做到職場安心托育。