許淑華爆柯文哲母介紹親戚入府？柯媽怒嗆：趕快嫁老公

台北市議員許淑華昨（5日）在市議會質詢爆料，市府今年1月新進一名許姓員工，該名員工稱呼台北市長柯文哲為「阿伯」，質疑與柯有親戚關係，柯起初不願承認僅說「很多人都叫我阿伯」，之後才坦承「他是我一個很遠很遠的親戚啦」。甚至還有市府幕僚對媒體指出，這名許姓員工是柯媽媽何瑞英介紹入府。

今早柯文哲父親母親一同出席艋舺服飾商圈活動，被媒體問到，社會局機要人員許芷瑜「橘子」是柯媽媽引薦指定到市長室內實習，柯市長母親何瑞英當場反駁「我哪有這麼厲害」，並進一步說「連柯文哲自己的兒子我都不敢給介紹了，我還去引薦誰？」她甚至強調「我們不會這麼不要臉。」

有關媒體與議員爆出，柯文哲母親致電給柯市長，要求許芷瑜「橘子」遠房親戚入府，甚至給她安排好位子，何瑞英聽聞後一臉疑惑，詢問在場記者此消息從何而來？記者便解釋，為北市議員許淑華在議會質詢時提出的疑慮。對此，何瑞英怒批「許淑華趕快去嫁一個好老公，不要再說這些，我非常生氣。」

何瑞英解釋，「第一次和她（橘子）碰面是在柯文哲第一次選舉時，且她是住在台北市，我是新竹人，也沒有住在一起」，直到後來第二次選舉，才認識她，知悉這位遠房親戚跟在柯文哲身邊五六年，實習也沒有任何薪資。

何瑞英還說，「她（橘子）是很遠的親戚，是表姐女兒再嫁出去那邊的孫，也是杜聰明的外孫。」好幾代的血緣關係。何瑞英更強調，「自己也不會去台北市政府，去干政，當我吃飽太閒？」