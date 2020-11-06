板橋新埔里長陳芷庭 默默提供待用愛心便當濟助弱勢者

新北市板橋區新埔里長陳芷庭推出「待用愛心便當計畫」，每日免費提供午、晚餐幫給經濟弱勢民眾，愛心便當飯菜豐富美味，配菜多樣，行動不便的清寒長者還有送餐服務；2年來每天平均15人領取，已默默幫助超過1萬800人次。

承繼家傳便當店的陳芷庭說，「好好吃一餐，對某些人來說並不容易」，愛心便當領取對象不限里民，只要有緊急需求都能索取，每月也提供300張愛心餐食兌換券給致理科技大學清寒學生，遇有需長期關懷的長者也會同步時通報公所或社會局協助。

陳芷庭表示，會規畫愛心待用便當，受父親、前里長陳報國影響很大，陳報國常自掏腰包為孤老買餐食，她當里長後決定擴大父親善行，也希望拋磚引玉帶動回響。

自營便當店，陳芷庭認真把關飯菜的營養，堅持4菜1主食，雞腿、紅燒肉、排骨和蝦捲樣樣有，蔬菜熱湯全天供應，新埔里一位80多歲行動不便的李姓老奶奶很期待午晚餐陳芷庭親送的愛心飯菜，「愛心便當特別香」。