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零失敗！新北推萬里蟹、貢寮鮑配麻油料理 暖心又美味

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
麻油略黃的色澤配上鮮紅的萬里蟹，在寒冷的冬天更讓人食指大動。圖／新北市漁管處提供
麻油略黃的色澤配上鮮紅的萬里蟹，在寒冷的冬天更讓人食指大動。圖／新北市漁管處提供

明天就是立冬，民眾都會選擇麻油料理，暖心又暖胃，新北市漁業管理處推薦當季海產萬里蟹貢寮鮑當食材，鹹香海味配上濃郁麻油，不但是零失敗料理，也可滿足度過寒冷的冬天。

北海岸至東北角的在地漁民家庭，海鮮取得容易，為了抵抗寒冷，將捕撈回來的萬里蟹以麻油或藥膳等快炒烹煮，配上米酒或是紹興，搭上麵條等澱粉主食，或是將貢寮鮑煮湯、煮麻油，都是經典古早味。

漁管處表示，像是麻油快炒香煎萬里蟹，蒸煮油爆貢寮鮑，暖心又暖胃，烹調時倒入大量料酒，加熱去酒氣，麻油香、酒香環繞鼻間四周，Ｑ彈的蟹肉與柔嫩的貢寮鮑，配上鮮醇溫潤的麻油高湯，即便不喜歡麻油的人都會愛上。

另外，野柳假日市集即日起至明年1月3日，每周六、日早上9時到下午5時登場，將由在地漁村媽媽精選販售第一手萬里蟹，品質好價格實惠，現場也有代客蒸煮服務，想吃新鮮海產的民眾不要錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麻油香煎貢寮鮑。圖／新北市漁管處提供
麻油香煎貢寮鮑。圖／新北市漁管處提供

萬里蟹 貢寮

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