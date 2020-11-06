助弱勢聽障學子 新北企業捐200萬助聽器

根據醫學統計，新生兒雙側失聰比例有千分之一，單側失聰則達千分之3，失聰影響學習和工作，獲得國家磐石獎的科林國際助聽器公司，昨捐贈市值200萬元的助聽器，新北社會局將轉贈給新北0歲到26歲經濟弱勢的聽障學子。

6歲的小希出生新時發現聽損，6個月大就開始戴上助聽器，科林聽力師郭孟鑫的協助和追蹤下，隨著小希的成長而調整強弱頻率，讓目前就讀小學的小希，能有良好的學習著框。

科林國際助聽器總經理劉冷紅說，失聰會嚴重影響學習，為了幫助經濟弱勢的聽損學童，公司決定捐贈助聽器，且總公司在中和區，也算是回饋地方鄉里。

新北副市長謝政達也說，助聽器對於聽損者非常重要，科林曾獲得新北市幸福企業金心獎，也拿到國家磐石獎，這次響應好日子愛心大平台，捐贈200萬元助聽器，幫助弱勢的學子。

新北社會局長張錦麗指出，新北有全國唯一公辦公營的輔具資源中心，中心會協助評估有助聽器需求0歲到26歲經濟弱勢的聽障學子，再開立轉介單到該公司相關門市據點服務兌領。