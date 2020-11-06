基北通勤族注意！雙11蝦皮國光合作3路線免費恐爆人潮

雙11大戰火熱開打，有感於用戶對免運的熱衷，蝦皮購物與國光客運跨界合作，11月11日當天搭乘「1800中崙／市府轉運站 - 基隆」、「1813台北－基隆」、「1818台北－中壢」3大指定路線國光客運全日免費。消息一出，近日引發不少基隆人關注，不少人說，當天要來去搭。不過，國光擔心人太多，顧慮到運能，依正常班次酌情加發班車，坐滿即開車。

蝦皮購物4日宣布，有感於用戶對免運的熱衷，蝦皮購物再宣布與國光客運跨界合作，11月11日當天搭乘「1800中崙／市府轉運站 - 基隆」、「1813台北－基隆」、「1818台北－中壢」3大指定路線國光客運全日免費。

由於基隆很多通勤族都搭乘國光客運、火車、快捷公車等到雙北上班，每天車資也是一筆不小的開銷，消息一出，昨天和今天在臉書引發不少通勤族關注，不少網友說，當天要提早出門去搭，免費1天來回車次很不錯。

在台北市南京東路上班的何小姐說，很難得有這樣的機會，她每天都搭國光去台北上班，這樣的優惠可以說是通勤族的小確幸。林姓通勤族則說，怕當天人會增多，恐怕會排很多人，一定要提早出門，建議班次一定要增加，否則可能會有人搭不到。

國光客運董事會特別助理陳永昌表示，蝦皮請客「免運」在11日當天，但顧慮到司機與車輛等運能，只能依正常班表酌情加發班車，坐滿即發車，沒有辦法無上限。