防疫新生活！小到生活用品大到社區各出奇招

迎防疫新生活，國內有業者與新加坡、香港共組團隊研發出滅菌的濾材「熔噴布」進軍台灣市場，也有業者在工研院的研發下，推出光觸媒與奈米銀塗層抗菌搶市，也有社區從住戶生活著手，除了高規格的防疫規格與配備，也有的社區種樹、通風、採光好，門口就是公園，社區裡有健身課程等，增強住戶免疫力。

居安熔噴布台灣總代理Infinity Global執行長鄭敦揚說，一般傳統熔噴布阻隔病菌、病毒，無法做到滅殺，長時間使用後，易造成二次感染，且效期短，保存不易，放久了恐失效。

鄭敦揚指出，居安熔噴布經檢測發出極強正極滅殺病毒與細菌，廣泛運用在冷氣濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、抹布、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾等，讓防疫新生活更能落實。通過多項國際歐盟標準對人體無毒測試，且能長期存儲，功能不減。

順時鐘抗菌科技總經理吳培綸說，公司的抗菌產品是在工研院的研發下，透過光觸媒與奈米銀塗層抗菌，通過6大人體安全測試。除了吸引允將建設，包括客運、遊覽車等交通運輸工具、長照中心等廣泛使用。

允將建設經理謝淑惠說，允將建設與順時鐘抗菌科技公司合作三年，為允將建設的社區大樓電梯車廂內進行抗菌鍍膜工程，除了「大有」之外，陸續進行抗菌鍍膜工程的還包括「康泊」、「福砌」等社區。