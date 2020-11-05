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捷運忠孝新生站千名乘客被趕下車 民眾：車廂有怪味道
台北捷運又出問題，有民眾於晚間近7時時反應，搭乘從捷運板南線忠孝新生站亞東醫院方向列車時，突然臨時停車好一段時間，久到質疑「是不是發生什麼大事？」甚至有民眾說，在車上就聞到奇怪的味道，還有人看到站務人員直往車頭衝。
對此北捷表示，今晚間6時47分板南線忠孝新生站月台往亞東醫院方向，1部列車因進站前發生緊急停車情況，行控中心依照SOP請車上約1600位旅客下車改搭下1班車，處理時間約4分鐘，目前營運正常。
針對民眾反應聞到異味的部分，北捷表示，緊急停車時會摩擦到煞車皮，恐產生異味，但初步檢查煞車及其設備皆無異常。處理期間，板南線已加強廣播及彈性調整班距來因應，而列車異常原因，將送回機廠後詳查。
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