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台中年輕人10年不吃不喝才買得起房 副市長：我花了15年

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求市府多管齊下降低房價，協助年輕人安居。記者陳秋雲/攝影
台中市議員要求市府多管齊下降低房價，協助年輕人安居。記者陳秋雲/攝影

依據內政部8月最新統計，台中市的房價所得比、房貸負擔率雙創歷史新高，議員質詢指房價所得比首度超過10倍，意即剛出社會的年輕人10年不吃不喝才能買房。台中市副市長黃國榮回應時說，「我年輕時也如此」房價議題全國如此，中市府會加強社宅、包租代管及租金補貼等協助年輕人安居。

議員鄭功進指出，台中市年輕人痛苦指數飆高，結婚年齡後延，他問副市長黃國榮原因。黃國榮說，他兩子女逾30歲還未婚，價值觀改變、買不起房、生兒育子成本高及薪水不漲等都是原因。

鄭功進說，依據內政部不動產資訊平台統計，出社會的年輕人到台中奮鬥，若想要買房，就要超過10年不吃不喝才有可能買房。

黃國榮説，這是全國問題，他大學畢業時正逢房價高漲期「我年輕時工作10年也沒辦法買房」15年後因收入較豐，才買得起。高房價是全台全面的問題。鄭功進說，最直接的解決之道，就是租金補貼跟社會住宅。

鄭功進指出，中央建議南區文小38用地建社會住宅，市府未告知地方，逕行以「民意已有反彈聲浪」「基於地方民意代表已聯合陳情」等理由，希望維持原用途或公園。

鄭功進指出，他也是地方民代，卻不知自己曾陳情反對該案，問都發局究竟根據什麼理由拒絕社宅進南區。

都發局長黃文彬指出，東南區是共同生活圈的概念，目前東區已規畫3個社宅，確實沒有針對文小38做社宅。

黃國榮說，市府會從加強社宅建置及包租代管、租金補貼等方式，協助年輕人在台中安居。

租金補貼 台中市 內政部

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