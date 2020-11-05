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台中果菜市場老舊設備不足 政府挹注2.7億新建升級
台中果菜批發市場自1997年遷至中清路逾23年，建物老舊、冷藏庫等設備不足，立法院經濟委員會召委楊瓊瓔今邀農委會主委陳吉仲及農糧署、畜牧處等官員考察、座談。楊瓊瓔說，台中果菜市場當初因基地面積無法一次到位，在台中果菜公司董事長莊乃慧整體規畫下，透過「台中果菜批發市場整體發展規畫案」補足設備，提升冷鏈設備、拍賣服務、店面規模及教育訓練，感謝農委會全力支持，讓規畫案「達陣成功」。
台中市副市長令狐榮達說，台中市政府因應消費型態及食安需求，向中央提報「台中果菜批發市場整體發展規畫案」，在中央、地方挹注2.7億元經費下，分2年新建冷藏庫及蔬果集貨分級包裝處理場等設備。感謝立委支持台中建設、農委會補助經費，提供中部更優質的蔬果供應服務。
陳吉仲說，中央致力在全國各地建立冷鏈物流體系，台中果菜批發市場為產地、消費批發市場，是中部地區果菜運銷重要樞紐，此次規畫案，以冷鏈物流及農藥快篩最為重要，冷鏈物流可延長農產品壽命，增加農民收入；農藥快篩質譜儀可確保農產品安全無虞，感謝台中果菜公司董事長莊乃慧將台中果菜批發市場改建為現代化市場，此次規畫案在楊召委的鼓勵下，農委會絕對會全力協助。
台中市農業局說明，台中果菜批發市場規畫案分2階段執行。第一階段今年至明年預計新建冷藏庫及蔬果集貨分級包裝處理場，總經費約9900萬元，農委會補助總經費6成，第二階段明年到後年新建零批場暨多功能推廣服務區，包括零批場(含有機專賣區)、2樓多功能推廣服務區、管制室、廁所及相關附屬設施新建工程，總經費估1億7180萬元，將視經費情形由果菜公司及市府共同推動。
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