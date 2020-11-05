推廣金山地瓜附加價值 鼓勵農二代返鄉

金山區農村再生社區六三社區邀請專業講師，透過經驗分享，期待讓農業人口老化的六三社區有更多的農二代返鄉接手，加入年輕人的創意賦予農業附加價值，也為金山地瓜產業帶來不一樣的氣象。

蚯隱農場王廷宏說，六三社區種植大面積地瓜，販售價格也不錯，但是農業人口老化，農二代沒有返鄉接手意願也讓金山地瓜產業永續碰上難題，這次也帶來賦予農業附加價值的內容，期待有更多的年輕人一起加入農產業。

要吸引農二代返鄉接手，能不能養家糊口是重要的考量點之一，以蚯隱農場經驗分享，金山好山好水再加入年輕人的行銷創意，也許能夠為簡單的一級產業增值，賦予更多的附加價值，也希望六三社區的老農們能夠鼓勵農二代返鄉接手，帶給金山地瓜產業不一樣的氣象。

六三社區總幹事鐘鼎平說，其實六三社區的成員們個個都是農事達人，透過定期的農業推廣講習，要讓成員們吸收更多新知，而這次的講習中帶入了創生的議題，就是期待得天獨厚的六三社區農產區能夠更多的青年接續，為傳統農業帶來契機，也將六三社區的好環境發揚出去。