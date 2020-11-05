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汐止大同路、南陽橋口瓶頸 增左轉道解套
大同路是汐止區往台北市主要幹道，車流量很大，不過，在南陽街口往台北方向，因為經常有左轉車就佔了一個車道，造成塞車情況更嚴重，經幾次會勘後，市府縮減分隔島做為左轉專用道，目前已完工，可望解決長期以來的交通瓶項。
市議員張錦豪指出，汐止大同路往南陽大橋常常汽車為了閃左線的車道整個擠到中線，甚至整個直行車道回堵，讓大同路往北山大橋只剩下一個車道，為了解決交通瓶頸，經過幾個月的努力，增設左轉專用道終於已經完成，現在走大同路接北山大橋車流更順暢。
市議員廖先翔表示，過去因為縮減分隔島後路寬還是不足，所以，一直沒有辦法增設左轉道，後來有調大同路沿線地籍的情況，發現在人行道外側有一小部分的土地並沒有完善利用，所以，請市府養工處將公有地再加進來重新計算，重新畫了左轉專用道，現在完工了，車子在經過時更順暢。
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