淡水韌性社區防救災演練 居民展現自救能量

為讓社區鄰里對於防災有更深入的觀念，由新北市消防局舉辦災害防救深耕第3期計劃「民生里韌性社區防災演練」，由於民生里樹梅坑溪屬於土石流潛勢溪流，在摸擬颱風及地震發生後，里長與居民組成的應變中心，即時通報救援，展現居民自救能量。

民生里長陳李明緣表示，過去民生里有許多地方遇上颱風或梅雨時常淹水，面對大區域的災害發生時，居民自救是相重要且關鍵，透過平時訓練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。

居民表示，這兩年社區巡守隊積極參與訓練，這次算是一次成果展示，讓40多位的志工，各司其職發揮救災最大效能。

這一次演練項目抱括了摸擬颱風及地震發生後，透過里長與居民組成的應變中心與公所聯繫，居民自行排除障礙，協助疏散災民等等，每一個步驟都相當確實。

淡水區長巫宗仁表示，透過居民自救能力提升，讓公部門救災資源進入前，可以達到搶得救命先機，也讓社區生命財產安全多一分保障。