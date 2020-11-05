汐止康寧街大雨易淹 埋涵管排水年底完工

汐止區康寧街只要下大雨就容易積淹水，尤其在過了明峰街往汐止方向，豪大雨積水成災引起不少民怨，目前排水改善工程動工，今(5)日新北市議員白珮茹會勘，除了希望能夠趕在今年底完工，對於施工期間交通管制希望民眾能夠配合。

在康寧街，靠近明峰街口前後段，這幾年來都有排水不良的問題，下大雨就容易積淹水，不但車子難以通行，有時候連公車都沒辦法靠站，一直沒有改善，讓當地居民都覺得很困擾。

市議員白珮茹指出，今天主要是針對康寧街排水箱涵施工來做現場勘察，因為這個路段積水一年比一年高，公所經過多個方式都不見改善，而暴雨一下這裡就很像河道，那這次很感謝市府水利局寫了計劃跟中央爭取前瞻建設經費，中央補助2/3的經費、地方1/3，總共2100萬的經費，在康寧街這一段埋設排水箱涵。

白珮茹表示，因為這一段的管線非常多，有中油、台電等非常多地下管線，施工難度很高，好不容易能夠在馬路中間找到空間埋設箱涵，目前工程進度已經有將近一半完工，那後半段會朝高速公路這一側埋設，之後交通就會比較順暢，也希望大家在施工期間能夠多配合，因為，如果現在不做的話，等到中山高匝道做好，到時候車流量更大，施工難度會更高，希望排水工程能在12月初收尾，讓排水更順利。