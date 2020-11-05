教育加速器有成 瑞芳高工盼再造地方亮點

新北創新教育加速器計畫，鼓勵學校進行跨國、跨校、跨學制、跨領域等教育合作方案，瑞芳高工與瑞芳車站、老街、礦工文史合作計劃，讓學生發揮所學，彩繪好漢坡階梯等，為了繼續再造「文創瑞芳小鎮」的新亮點，今(5)日與地方人士進行期中檢核與新年度的規劃討論，期待明年再造更多觀光活化。

瑞芳高工自去年爭取到新北創新教育加速器計劃，積極與地方串連，包括週邊里辦公室、老街協會甚至侯硐礦工文史館等單位，一同商討如何以技職學生的專業技能，協助打造瑞芳的文創亮點，於5日進行期中評估與未來規劃，希望再多方聽聽地方意見，提供學生更多發揮的舞台。

瑞芳高工校長顏龍源表示，目前半年多下來，學校從校園週邊開始，包括上下學的安全廊道、側門好漢坡的繽紛彩繪等，由近而遠，接下來將盡快完成瑞工橋涵洞美化拼貼、火車站地下道藝文美展設計，擴及瑞芳區更多範圍，藉學生的力量，一步步呈現文創小鎮的目標。

瑞芳區長施玉祥表示，今天的計劃其中評估中，火車站前後站六位里長皆踴躍表達意見，包括老街的觀光客廳打造、一坑礦坑的文化意象、輕便路的美化等，里長們也建議校方思考彩繪後，日後的保養及再上色等問題，幫助學校再造地方亮點，更加符合居民需求，也讓在地觀光更加提升。