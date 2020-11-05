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新北美術號即日起駐點淡水河岸 用遊戲認識藝術

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
Artgogo新北美術號即日起自11月8日在十三行博物館巡迴駐點。圖／新北市文化局提供
Artgogo新北美術號即日起自11月8日在十三行博物館巡迴駐點。圖／新北市文化局提供

新北市立美術館去年打造新北第一輛藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」，即日起至11月8日從八里十三行博物館啟程，11月13日到12月6日再停駐到淡水海關碼頭，民眾可來參加遊戲式體驗裝置，參加體驗完填寫問卷，還可參加抽獎拿禮物。

新北市立美術館表示，ARTGOGO新北美術號今年除了到三鶯地區駐點，也首次「駛入」校園，結合校際課程教育推廣；此外，為了帶給市民朋友更多耳目一新的體驗，更將美術館去年藝術教育推廣計畫所開發的教案成果，轉化為可動手操作的遊戲式體驗裝置，讓再次上車的市民朋友充滿驚喜。

如「我是小小觀察員」，透過動手操控，觀察裝置中的光影與動物剪影之微妙變化；「隨著顏色去旅行」藉由遊戲裝置引導小朋友認識色彩三要素—色相、明度及彩度，並以新北市立美術館的建築意象及在地特殊地景野柳女王頭、觀音山，將其落腳地形延伸成立體方塊拼圖，讓小朋友從做中玩、玩中學。「有框大不同」，為新北市經典前輩藝術家作品再現，更導入畫作語音導覽，透過視覺、聽覺的多方感受，拉近大眾與藝術作品的距離，藝術將不再是遙不可及，而是在用心體驗的當下生活之中。

「ARTGOGO新北美術號」至11月8日止停靠在八里十三行博物館、11月13日至12月6日在淡水海關碼頭持續服務。期間每逢週五、六、日開放，體驗時間為10時至17時，參與體驗並填答問卷者，即可參加抽獎，獎項有ARTGOGO肥皂紙與棉麻束口袋系列精緻套組、美術館限量帆布袋等多項好禮，更多活動訊息請上新北市立美術館官網及臉書粉絲專頁查詢。

動物積木是新北市立美術館自力開發的文創推廣品，可以訓練小朋友的想像力。圖／新北市文化局提供
動物積木是新北市立美術館自力開發的文創推廣品，可以訓練小朋友的想像力。圖／新北市文化局提供

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