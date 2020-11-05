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公車運將邊開車邊吸電子菸 北市府：電子煙無法可罰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市長柯文哲下午至議會總質詢並答覆，議員楊靜宇表示，有民眾陳情，搭乘市民小巴11路公車，公車駕駛竟邊開車邊吸電子菸，恐影響行車安全，也妨害車廂內乘客的健康，且駕駛全程未戴口罩。不過，衛生局長黃世傑坦言，目前電子煙無法可罰。

楊靜宇表示，他還發現一個極其矛盾、不合理現象，在「台北市聯營公車敬告乘客條款」第18條規定，乘客於候車區及車廂內禁止吸菸，並特別括號「含電子菸」，但交通局在對公車營運服務指標評鑑中，僅要求公車駕駛行車中不能吸菸、吃檳榔，無規定禁吸電子菸。

楊靜宇指出，無法取締開罰，車廂內的其他乘客被迫吸到二手菸害，只能自認倒楣？能被社會大眾接受嗎？另外，公車駕駛吸電子菸影響行車安全，業者顯有未善盡管理責任的疏失，也不見主管機關交通局依公路法對業者逕行裁罰裁罰，顯有護短之嫌。

對此，北市公運處長常華珍表示，此案已納入業者的評鑑扣分，未來會再通令嚴禁相關行為；衛生局長黃世傑坦言，目前電子煙無法可罰，將比照教育局所訂的北市教育局所轄高級中等以下學校禁用電子煙實施要點，以行政規定嚴格落實管理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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