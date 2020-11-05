快訊

圖表／為何等不到美大選最終結果？看五大關鍵州開票卡住原因

台灣搶要新冠肺炎疫苗 感染科專家警告接種後兩大隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市房屋街路等級調整 預估36.7萬戶房屋稅將漲

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

台北市政府109年7月1日實施重行評定台北市房屋標準價格，台北市議員許淑華下午在議會總質詢指出，北市修正房屋街路等級，將有447條路段被調漲，預估將影響36.7萬戶，明年房屋稅將調漲，市府多收2億的稅收，但她質疑，受疫情影響，民眾感受經濟衰退，全台都在振興，市府卻打算潑冷水，要求應緩漲。

不過市長柯文哲答詢時說，單一且自住的房屋稅率已經從1.2%降到0.6%了，有三間房子的還哭窮？單一自住也都降一半，有什麼好抱怨的？許淑華反批，為何新北市長侯友宜有guts？可以緩漲，苦民所苦。

許淑華說，她調資料發現調整原因，讓人直搖頭，只要附近有捷運、公園、銀行、學校、公宅等設施，都被認定是生活機能完整而調漲，但這些設施早在106年前就早已存在，不動產評議委員會每三年都會召開一次，若以相同的調漲標準來說，為何106年時的會議可以決議不調漲，109年時卻以這些原因為由來進行調漲？

許淑華說，以自己的選區信義區虎林街為例，調漲幅度高達30%，房屋稅約增加18.7%，等於要從民眾口袋多收524塊，理由竟然只是因為鄰近松山火車站。她還問柯文哲，為何市長家住在捷運東門站附近，有公園，為何這次沒有調整？且房屋稅，建商不會自行吸收，等於是北市帶頭漲房價。

柯文哲說，單一且自住房屋稅已經降到0.6%，台北市保障的是房子是住的、不是用來炒的，單一自住要保障，不會課重稅。但許淑華說，有一戶也是漲價，不只是有二、三戶？這不是囤房稅。且經濟因疫情沒有復甦，為何要漲？這些公園、商圈本來就存在。

北市財政局長陳家蓁說，房屋稅是稅基乘以稅率，合理評定稅基是市府長遠的政策，這次北市總共路段有1350條，有三分之一調整，有九成是10年內沒有調整的，也有和周邊做比較才調整。

許淑華 柯文哲 房屋稅

延伸閱讀

萊豬爭議 柯文哲：怎麼會有那麼爛的農委會主委

誰是228加害者？柯文哲：我被民進黨迫害沒有比較少

談美國大選 柯文哲：應與2政黨保持友好

柯文哲：如果吃萊豬可換FTA我們就吃 「但會簽嗎？我懷疑」

相關新聞

北市房屋街路等級調整 預估36.7萬戶房屋稅將漲

台北市政府109年7月1日實施重行評定台北市房屋標準價格，台北市議員許淑華下午在議會總質詢指出，北市修正房屋街路等級，將...

清查路燈、監視器…基層警怨當工具人 侯友宜：責成區公所

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今...

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

新北市永和區地狹人稠，許多巷弄十分窄小，其中連接中興街及復興街的復興街16巷，為不少機車族的捷徑，由於道路兩側皆劃設紅線...

北市推5線公車一日票 30元無限暢遊貓空、白石湖

新冠肺炎疫情趨緩，北市府為鼓勵民眾前往北投文化園區、陽明山國家公園、碧山巖、白石湖吊橋及貓空等觀光景點旅遊，媒合5路線公...

校園加工食品混萊豬罰誰？廠商要北市「釐清咎責對象」

針對教育局祭出4大管理項目，若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰。台北市餐盒公會提出質...

路網更完整...重慶北路設公車專用道 本周六啟用

北市現有15條公車專用道，為讓棋盤式公車專用道路網更完整，北市交通局規畫延伸重慶北路、羅斯福路，以及敦化南北路3條公車專...

聘請外籍藝人吃上罰單？重建處聯手同業公會加強宣導

百貨公司週年慶期間，業者邀請外籍藝人於賣場歌舞表演，往往吸引消費者注意並帶動買氣，但未經查驗工作證件或未經合法申請程序，...

北大社區停二停車場欲改建 11月底召開公聽會討論用途

北大社區停二停車場位於大成路、學成路口，該塊用地的用途討論許久，有的民眾希望蓋停車場、有人想要商場來活絡地方經濟，也有民...

怎知樹木生病了？新北辦護樹課程19日免費學

樹木生病怎辦？新北市綠美化環境景觀處為守護都市樹木，每年針對市府樹木管理單位、學校、區公所、里長及民眾辦理護樹教育課程，...

新北泰山汙水下水道2、3標正施作 預計2024年全部完工

新北市泰山汙水下水道系統啟動2年多，今年已經發包第2標，如今正在施作，卻引發部分民眾抱怨。水利局表示，目前主要工程為銜接...

木頭蓋的台北小巨蛋長這樣！台中展場體驗木構建築之美

台北市議會、小巨蛋等地標建築物如果是用木頭蓋的，會呈現什麼樣風景？台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIW...

男友喬事？ 高嘉瑜：女友未必知道

民進黨立委高嘉瑜的男友昨遭民進黨前立委段宜康影射找行政部門喬事，甚至自稱是20年新潮流系成員。高嘉瑜面對媒體時表示，不知...

熱門新聞

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

影／雲林縣議員闖工地拍婚紗觸法惹議 挨批「就是作秀！」

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。