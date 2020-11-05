北市房屋街路等級調整 預估36.7萬戶房屋稅將漲

台北市政府109年7月1日實施重行評定台北市房屋標準價格，台北市議員許淑華下午在議會總質詢指出，北市修正房屋街路等級，將有447條路段被調漲，預估將影響36.7萬戶，明年房屋稅將調漲，市府多收2億的稅收，但她質疑，受疫情影響，民眾感受經濟衰退，全台都在振興，市府卻打算潑冷水，要求應緩漲。

不過市長柯文哲答詢時說，單一且自住的房屋稅率已經從1.2%降到0.6%了，有三間房子的還哭窮？單一自住也都降一半，有什麼好抱怨的？許淑華反批，為何新北市長侯友宜有guts？可以緩漲，苦民所苦。

許淑華說，她調資料發現調整原因，讓人直搖頭，只要附近有捷運、公園、銀行、學校、公宅等設施，都被認定是生活機能完整而調漲，但這些設施早在106年前就早已存在，不動產評議委員會每三年都會召開一次，若以相同的調漲標準來說，為何106年時的會議可以決議不調漲，109年時卻以這些原因為由來進行調漲？

許淑華說，以自己的選區信義區虎林街為例，調漲幅度高達30%，房屋稅約增加18.7%，等於要從民眾口袋多收524塊，理由竟然只是因為鄰近松山火車站。她還問柯文哲，為何市長家住在捷運東門站附近，有公園，為何這次沒有調整？且房屋稅，建商不會自行吸收，等於是北市帶頭漲房價。

柯文哲說，單一且自住房屋稅已經降到0.6%，台北市保障的是房子是住的、不是用來炒的，單一自住要保障，不會課重稅。但許淑華說，有一戶也是漲價，不只是有二、三戶？這不是囤房稅。且經濟因疫情沒有復甦，為何要漲？這些公園、商圈本來就存在。

北市財政局長陳家蓁說，房屋稅是稅基乘以稅率，合理評定稅基是市府長遠的政策，這次北市總共路段有1350條，有三分之一調整，有九成是10年內沒有調整的，也有和周邊做比較才調整。