快訊

圖表／為何等不到美大選最終結果？看五大關鍵州開票卡住原因

台灣搶要新冠肺炎疫苗 感染科專家警告接種後兩大隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清查路燈、監視器…基層警怨當工具人 侯友宜：責成區公所

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今天受訪表示．新北市在第三警政的工作上，要以情境預防的方式阻絕犯罪，新北會跟警政一起努力。記者江婉儀／攝影
長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今天受訪表示．新北市在第三警政的工作上，要以情境預防的方式阻絕犯罪，新北會跟警政一起努力。記者江婉儀／攝影

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今天受訪表示．新北市在第三警政的工作上，要以情境預防的方式阻絕犯罪，新北會跟警政一起努力。

侯友宜今出席2020新北市溫泉節記者會，侯友宜表示，在治安維護上曾經推過萬家燈火計畫，新北在路平、燈亮、水溝通等方面，會責成區公所特別檢視，再跟警政機關加以配合。

媒體詢問，侯友宜日前在新北市議會總質詢時，指新北早就開辦24小時幼托，只是會送夜托者少之又少，以居家臨托相對較多，認為高雄市長陳其邁推出的夜間托育政策不是很新，侯友宜表示，托育只要全心全意做，不管是新北市全面托育的方式，還是高雄的夜間托育，只要詔告年輕人，讓他們安心養育孩子輕鬆放心就是好托育。

殺人 棄屍 長榮大學

延伸閱讀

淡海輕軌藍海線一期 15日通車

侯友宜：維護治安不單靠警察 整個市府有責

新北耶誕城將開城 侯友宜：人擠人一律戴口罩

以女大生命案為鑑 侯友宜：做到路平、燈亮、水溝通

相關新聞

北市房屋街路等級調整 預估36.7萬戶房屋稅將漲

台北市政府109年7月1日實施重行評定台北市房屋標準價格，台北市議員許淑華下午在議會總質詢指出，北市修正房屋街路等級，將...

清查路燈、監視器…基層警怨當工具人 侯友宜：責成區公所

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今...

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

新北市永和區地狹人稠，許多巷弄十分窄小，其中連接中興街及復興街的復興街16巷，為不少機車族的捷徑，由於道路兩側皆劃設紅線...

北市推5線公車一日票 30元無限暢遊貓空、白石湖

新冠肺炎疫情趨緩，北市府為鼓勵民眾前往北投文化園區、陽明山國家公園、碧山巖、白石湖吊橋及貓空等觀光景點旅遊，媒合5路線公...

校園加工食品混萊豬罰誰？廠商要北市「釐清咎責對象」

針對教育局祭出4大管理項目，若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰。台北市餐盒公會提出質...

路網更完整...重慶北路設公車專用道 本周六啟用

北市現有15條公車專用道，為讓棋盤式公車專用道路網更完整，北市交通局規畫延伸重慶北路、羅斯福路，以及敦化南北路3條公車專...

聘請外籍藝人吃上罰單？重建處聯手同業公會加強宣導

百貨公司週年慶期間，業者邀請外籍藝人於賣場歌舞表演，往往吸引消費者注意並帶動買氣，但未經查驗工作證件或未經合法申請程序，...

北大社區停二停車場欲改建 11月底召開公聽會討論用途

北大社區停二停車場位於大成路、學成路口，該塊用地的用途討論許久，有的民眾希望蓋停車場、有人想要商場來活絡地方經濟，也有民...

怎知樹木生病了？新北辦護樹課程19日免費學

樹木生病怎辦？新北市綠美化環境景觀處為守護都市樹木，每年針對市府樹木管理單位、學校、區公所、里長及民眾辦理護樹教育課程，...

新北泰山汙水下水道2、3標正施作 預計2024年全部完工

新北市泰山汙水下水道系統啟動2年多，今年已經發包第2標，如今正在施作，卻引發部分民眾抱怨。水利局表示，目前主要工程為銜接...

木頭蓋的台北小巨蛋長這樣！台中展場體驗木構建築之美

台北市議會、小巨蛋等地標建築物如果是用木頭蓋的，會呈現什麼樣風景？台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIW...

男友喬事？ 高嘉瑜：女友未必知道

民進黨立委高嘉瑜的男友昨遭民進黨前立委段宜康影射找行政部門喬事，甚至自稱是20年新潮流系成員。高嘉瑜面對媒體時表示，不知...

熱門新聞

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

女董喊川普當選放假10天慶祝？但這家公司早被勒令停業

國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

東石漁人碼頭民間經營生變 縣府通知廠商下月終止契約

影／雲林縣議員闖工地拍婚紗觸法惹議 挨批「就是作秀！」

永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。