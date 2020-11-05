清查路燈、監視器…基層警怨當工具人 侯友宜：責成區公所

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄殺害，警政署要求清查路燈及監視器造冊列表，讓基層員警直呼「被當成工具人」，新北市長侯友宜今天受訪表示．新北市在第三警政的工作上，要以情境預防的方式阻絕犯罪，新北會跟警政一起努力。

侯友宜今出席2020新北市溫泉節記者會，侯友宜表示，在治安維護上曾經推過萬家燈火計畫，新北在路平、燈亮、水溝通等方面，會責成區公所特別檢視，再跟警政機關加以配合。

媒體詢問，侯友宜日前在新北市議會總質詢時，指新北早就開辦24小時幼托，只是會送夜托者少之又少，以居家臨托相對較多，認為高雄市長陳其邁推出的夜間托育政策不是很新，侯友宜表示，托育只要全心全意做，不管是新北市全面托育的方式，還是高雄的夜間托育，只要詔告年輕人，讓他們安心養育孩子輕鬆放心就是好托育。