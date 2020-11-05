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三峽北大街道遊戲又來了！ 親子上街同樂度假日
三峽地方團體「學次方創學團」、樹林運動推廣社團「北大愛輪直排輪」本月7日將在北大社區封街舉辦第二屆「瘋北大兒童上街趣」，讓孩子在街道上完馬路塗鴉、夜市釣魚、紙箱創作等遊戲。新北市議員廖宜琨表示，去年第一次舉辦活動相當成功，但都是民間自籌經費，目前正積極向市府爭取經費，希望新北市能出資，協助推廣街道遊戲。
去年北大社區地方團體自辦「瘋北大兒童上街趣」，主辦單位從三峽學府路封街至學勤路，設置了大型滑水道、馬路粉筆塗鴉等遊戲，獲得廣大迴響，許多家長都帶著小朋友一起來遊玩，今年地方團體決定舉辦第二屆活動。
學次方創學團執行長林佳瑩指出，今年的活動將會在下午1時至5時在大義街上設置馬路塗鴉、古早木製彈珠、木造樹屋等遊戲供親子同樂，希望提供幼童一個自由玩耍的場域。
北大愛輪直排輪教練張世傳則說，今年有安排小朋友表演直排輪，這些孩子都曾在國慶時參與演出，希望他們的表演能讓活動增添更多色彩。
廖宜琨表示，這項活動在地方引起廣大迴響，反應熱烈，他希望今年三峽、樹林區公所能夠給予補助，不要讓民間團體籌錢籌得這麼辛苦，另外我也會請新北市府針對此案做研議，討論看看明年是否能夠給予經費補助。
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