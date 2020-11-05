談美國大選 柯文哲：應與2政黨保持友好

台北市長柯文哲今天表示，美國是台灣重要盟邦，中美對抗局勢下，不管誰當美國總統，他認為戰略不會改變，但戰術會不同，應與美國2個政黨保持友好關係。

柯文哲下午率領北市府各局會首長列席台北市議會第13屆第4次定期大會市政總質詢，並備詢。無黨籍北市議員楊靜宇質詢問柯文哲，若美國總統大選發生政黨輪替，對於台美關係的看法。

柯文哲說，美國還是台灣最重要的盟邦，台灣相當注重與美國關係，且在中美對抗局勢下，不管誰當總統，短期內不會改變，所以戰略不會改變，也許戰術會有不同，美國政黨輪替蠻常有的，理論上應跟美國2個政黨保持友好關係。

柯文哲被問到，若美國發生政黨輪替，對於美國先前答應台灣實質利益是否仍會執行。柯文哲表示，新任美國總統明年1月才上任，在此之前，應保持低調，等一切確定再處理。

楊靜宇質詢時問到市議會昨天通過「台北市食品安全自治條例」並增訂罰則，若議會提釋憲，北市府是否有積極作為。

柯文哲說，行政院有發函要求北市府提意見。副市長黃珊珊隨即上答詢台補充表示，北市府今天會發文給行政院，內容包含要求應源頭管理、標示清楚流程圖及修正相關含量標準和增加特殊貨號。