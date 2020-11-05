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永和超窄巷標線路寬僅33公分 機車族：比直線七秒還難

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和區復興街16巷為不少機車族的捷徑，但標線路寬最窄處僅有33公分，市議員羅文崇日前召開會勘研議改善。圖／羅文崇提供
永和區復興街16巷為不少機車族的捷徑，但標線路寬最窄處僅有33公分，市議員羅文崇日前召開會勘研議改善。圖／羅文崇提供

新北市永和區地狹人稠，許多巷弄十分窄小，其中連接中興街及復興街的復興街16巷，為不少機車族的捷徑，由於道路兩側皆劃設紅線，最窄處僅有33公分，不少民眾直呼，「要不壓到紅線，比直線七秒還難」。市議員羅文崇建議，可比照台北市，將紅線畫於牆邊或路緣；交通局回應，因路邊有水溝蓋，為了避免民眾行車顛簸，才將車道線畫於水溝蓋外側，會再跟公所研議，是否需改善標線。

羅文崇指出，復興街16巷因鄰近頂溪捷運站，且連接兩條市區道路，經常有機車族行經，但因標線路寬過於狹窄，許多民眾反映，「雙腳踩上去，路就滿了，怎麼會有這麼怪的紅線？」

羅文崇表示，紅線內側空間比車道還寬，也讓不少民眾誤以為可停在紅線內側，結果卻經常遭取締，建議市府針對過窄巷弄，可重新調整標線規畫，如比照北市將紅線畫於牆邊或路緣，減少違停及爭議。

當地中興里長林東誼也說，由於頂溪捷運站機車格不多，許多捷運族會把車停在附近巷弄內，其中復興街16巷就算立了告示牌，仍經常出現違停，使得原本狹窄的巷弄更難通行。

永和分局交通組長莊博丞指出，紅線路段皆禁止臨時停車，如果有妨礙交通就會取締告發，今年復興街16巷已取締違停136案；永和區公所表示，由於標誌標線屬市府整體性規畫，後續會找交通局、分局及民代研議，是否需要改善。

交通局交通管制工程科長陳建成表示，因道路兩側有水溝蓋，考量通行穩定性，才會將紅線畫於水溝蓋外側，避免騎士發生危險，後續會再跟公所研議，若水溝平整度夠，可調整紅線位置，並針對整個街廓一併調整。

羅文崇 捷運

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