台菜名人黃婉玲遭星級飯店「永久除名」臉書自曝驚魂記

台南的台菜名人黃婉玲最近在臉書上描述自己被台南某家星級飯店列為「拒絕往來戶」，表示去年曾發生自己獨自在女子三溫暖內，卻有男子闖入，害她嚇到直哭，但事後的飯店卻未能妥善處理，最近更直接告訴她「因為妳有損飯店形象，永久刪除妳的會籍」，讓她難以接受。

對此，該家飯店表示，絕對沒有「永久刪除會籍」這種情況，而是健身房與泳池等設備要進行維修，公告所有的會員都將使用到會籍到期，並非針對某一位客人，而去年發生的狀況已多次向黃致歉，未來設備維修妥善後，仍歡迎所有的消費者使用。

黃婉玲上個月底在臉書上發文，描述自己一段不愉快的遭遇，表示自己因為常常要拿鍋鏟、久站，長期都有在飯店健身房鍛鍊，但去年底卻遭遇「恐怖驚魂記」。

當時她運動完，到女子三溫暖區內，區內只有她一人，沖完澡包著毛巾時，聽到有聲響，一看卻是一名男子站在眼前，讓她嚇到馬上打電話向櫃台求救，後來才知道是飯店人員誤拿女子三溫暖的電子鎖給該名男子。

過程中她嚇到眼淚直流，但飯店人員卻沒有好好處理，原本說要再雇請人員保護大家隱私，只持續數月就中斷，認為即使飯店想緊縮成本，也不應該不顧消費者安全。

昨天她又再臉書上發文，「點名」該家飯店，表示因為自己之前的發文，飯店認為影響形象，所以通知她「會籍到期，將永久刪除會籍」

她表示「說實在的，離開也是好，飯店有權利選擇客人，只是他們選擇向來支持他們的客人離開」。

她的發文引發許多迴響，大家都認為飯店的處理「太離譜」、「這是服務業該有的態度嗎」，黃婉玲長期鑽研台菜，出版專書，之前電影「總舖師」的故事發想也是源自於她。