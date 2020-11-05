貓空、北投等5線公車一日票 30元無限次搭乘

台北市公運處今天表示，11月1日起行經北投和貓空等5線山區公車發售一日票，包含小9、小25、小2、貓空左線及貓空右線，提供半價優惠，只要30元就能無限次搭乘。

台北市交通局上午召開記者會，會中公運處大眾運輸科長張元榜表示，11月1日起小9、小25、小2（含區間車）、貓空左線（指南宮）及貓空右線等5條路線發售一日票各30元及108（含區間車）60元票價優惠。

交通局長陳學台表示，台北市聯營公車業者今年7月15日起，針對小25、108、小2、貓空左右線5線山區公車提供一日票乘車服務，民眾以悠遊卡付費60元，就能無限搭乘，但3個多月來沒人購買。

陳學台表示，推估陽明山景點較分散，民眾使用一日票意願較高，因此108路線一日票維持60元；至於北投、貓空和白石湖吊橋等景點較集中，因此11月1日起，針對小9、小25、小2和貓空左右線5線公車一日票，推出半價優惠，只要30元就能無限次搭乘。

公運處表示，民眾欲購買上述路線一日票，只需在上車後向司機說明，並透過悠遊卡感應支付路線票價，索取購票憑證並妥為保管，以作為後續乘車辨識使用，即可同一路線無限搭乘。